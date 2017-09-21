Вы хотите укрепить иммунитет, сбросить лишний вес или просто улучшить свое самочувствие? Тогда бассейн – то, что вам нужно. Берите полотенце, шапочку, купальный костюм и запоминайте информацию.
В Набережных Челнах есть два бассейна, отвечающих всем современным требованиям.
«Дельфин»
Адрес: Набережная Габдуллы Тукая, 12.
Тел: 8 (8552) 70-29-02.
График работы: пн-вс с 7:00 до 22:00.
Месячный абонемент в бассейн «Дельфин» обойдется вам в 3 000 рублей. Для тех, кто не уверен, что сможет ходить регулярно, можно брать разовое посещение за 200 рублей.
Есть и маленький бассейн 10м и 16 м– для детей.
Здесь вам могут предложить занятия по аквааэробике, плаванию и синхронному плаванию.
«Альбатрос»
Адрес: пр. Хасана Туфана, 3е.
Тел: 8 (8552) 92-61-62
График работы (может меняться по праздничным дням): пн-вс с 7:00 до 22:00
Здесь, как и в бассейне «Дельфин», месячный абонемент стоит 3 000 рублей. Предусмотрено и разовое посещение за 200 рублей.
Месячный абонемент действует, как в бассейне « Дельфин», так и в бассейне « Альбатрос».
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Комментарии посетителей
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