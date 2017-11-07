В Набережных Челнах идет ремонт в 15 поликлиниках

Капитальный ремонт идет в 8 поликлиниках для обслуживания взрослого населения и 6 детских поликлиниках. В некоторых лечебных учреждениях работы выполнены наполовину, где-то почти завершены. На модернизацию 15 медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей, передает пресс-служба исполкома города.

Во время ремонта подрядчики заменили все коммуникации (водоснабжение, электричество, отопление), обновили полы, стены. После ремонта все они будут работать по новым стандартам – в поликлиниках будет внедрен республиканский проект «Дружелюбная поликлиника».

В следующем году планируется отремонтировать помещения, где размещается амбулаторное звено в 5 филиалах республиканских диспансеров и 7 женских консультаций при городских поликлиниках (14 зданий). В этом году строители приступят к ремонту женских консультаций, которые располагаются в ремонтируемых объектах: это 3, 6 и 7 взрослые поликлиники.