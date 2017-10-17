В Набережных Челнах МЧС проверяет готовность дачников к зиме

В ходе рейда сотрудники МЧС проверили садовое общество «Гидростроитель-1». Речь идет о тех, кто несмотря на морозы, намерен зимовать в летних домиках.

Пожарные инспекторы проверяют печное и газовое оборудование, электропродку, проводят беседы и раздают памятки.

Анисия Галиуллина на даче живет уже три года, поэтому дом оборудовала всем необходимым. Даже установила сигнализацию, чтобы не беспокоиться за свое имущество. Дровами дом решила не топить, говорит, электрокотел надежней. Раиль Закиров в своем садовом доме перезимовал уже два раза. Печь и трубы у него на особом контроле. Чтобы исключить еще одну распространенную причину пожаров, инспектор порекомендовал выключать за собой электроприборы.

Хозяина еще одной дачи сотрудник МЧС попросил сделать дополнительный притопочный лист возле печи, а также не забывать прочищать дымоход. Дом еще строится, поэтому к проводке претензий нет, а вот неприкрытую плафоном лампочку инспектор попросил закрыть, лучше перестраховаться, так как пожар на этом участке уже был.



В ближайшее время сотрудники МЧС посетят с подобной проверкой и другие садовые общества города, сообщает "Татарстан-24".