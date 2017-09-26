В Набережных Челнах открылась школа молодых мам

Во Дворце торжеств Челнов состоялось открытие школы для молодых мам «Талбышек». Об этом сообщает челнинское управление ЗАГСа.
Школа направлена на поддержание будущих мам, которые, посещая ее, смогут задать профессионалам все интересующие вопросы, получить исчерпывающую информацию, касающуюся воспитания детей.
Презентация школы была организована объединением женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» и общественной организацией «Ак калфак».
В рамках церемонии открытия в здании ЗАГСА была организована историческая выставка одежды для беременных и грудничков. Здесь также можно было увидеть колыбели, в которых качали своих малышей прабабушки нынешних мам.
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