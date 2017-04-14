В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

В Набережных Челнах принято решение об отмене ночных выездов трамваев №2 и №5. Ранее указанные трамваи следовали по маршруту до промышленной зоны города. Работники третьей смены челнинских предприятий будут добираться домой на вахтовых автобусах.

Такие автобусы продублируют маршруты трамваев, сообщает mk.ru.

Отмечается, что "Электротранспорт" принял решение об отказе от ночных трамваев в связи с убыточностью маршрута.