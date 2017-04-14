В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

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14 апреля в 16:02
В РТ с подростками, которые смеялись над женщиной, упавшей с балкона, провели беседу
В РТ с подростками, которые смеялись над женщиной, упавшей с балкона, провели беседу

Поступок школьников обсудили на внеочередном заседании рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

14 апреля в 15:39
Водитель маршрутки в Челнах ударил дверью по голове ребенка
Водитель маршрутки в Челнах ударил дверью по голове ребенка

Не извинившись, мужчина выгнал из автобуса и мальчика и его маму.

14 апреля в 15:02
Челнинские старшеклассники посетят 24 предприятия, чтобы выбрать профессию
Челнинские старшеклассники посетят 24 предприятия, чтобы выбрать профессию

17 апреля в Набережных Челнах начнется профориентационная акция “Работай в Челнах”.

14 апреля в 14:58
В эти выходные в Челнах пройдут последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки
В эти выходные в Челнах пройдут последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки

С начала этого года в городе поведено 24 ярмарки. В них реализовано населению  650 тонн сельскохозяйственной  продукции.

14 апреля в 13:45
В Челнах ссора между двумя знакомыми переросла в перестрелку
В Челнах ссора между двумя знакомыми переросла в перестрелку

25-летнего челнинца доставили в БСМП с огнестрельным ранением. Его оппоненту грозит до 10 лет тюрьмы.

14 апреля в 13:37
Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде
Больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять в электронном виде

Закон предусматривает использование больничного, как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа.

14 апреля в 11:11
В городскую больницу №2 Челнов поступило дорогостоящее оборудование
В городскую больницу №2 Челнов поступило дорогостоящее оборудование

Чтобы оснастить все семь отделений городской больницы, бюджет республики выделил почти 200 млн. рублей. Специалисты уже установили и настроили приборы для работы.

14 апреля в 11:01
В Набережных Челнах отменили ночные трамваи
В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

В Челнах принято решение об отмене ночных выездов трамваев №2 и №5. Работники третьей смены челнинских предприятий будут добираться домой на вахтовых автобусах.
14 апреля в 08:57
В Москве годовалый ребенок упал с 8-го этажа на решетку
В Москве годовалый ребенок упал с 8-го этажа на решетку

По словам отца ребенка, мальчик остался без присмотра после принятия ванны. Его положили на диван, окно в это время было закрыто. Полицейские начали проверку инцидента.

14 апреля в 08:22
В РФ минимальная цена бутылки водки возрастет до 205 рублей
В РФ минимальная цена бутылки водки возрастет до 205 рублей

22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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14 апреля 2017г. 17:31

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в 11:01
Рубрика: Вечерка On-Line

В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

В Набережных Челнах принято решение об отмене ночных выездов трамваев №2 и №5. Ранее указанные трамваи следовали по маршруту до промышленной зоны города. Работники третьей смены челнинских предприятий будут добираться домой на вахтовых автобусах.

Такие автобусы продублируют маршруты трамваев, сообщает mk.ru. 

Отмечается, что "Электротранспорт" принял решение об отказе от ночных трамваев в связи с убыточностью маршрута. 

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