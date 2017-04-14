В Набережных Челнах отменили ночные трамваи

|14 апреля в 16:02
Поступок школьников обсудили на внеочередном заседании рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
|14 апреля в 15:39
Не извинившись, мужчина выгнал из автобуса и мальчика и его маму.
|14 апреля в 15:02
17 апреля в Набережных Челнах начнется профориентационная акция “Работай в Челнах”.
|14 апреля в 14:58
С начала этого года в городе поведено 24 ярмарки. В них реализовано населению 650 тонн сельскохозяйственной продукции.
|14 апреля в 13:45
25-летнего челнинца доставили в БСМП с огнестрельным ранением. Его оппоненту грозит до 10 лет тюрьмы.
|14 апреля в 13:37
Закон предусматривает использование больничного, как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа.
|14 апреля в 11:11
Чтобы оснастить все семь отделений городской больницы, бюджет республики выделил почти 200 млн. рублей. Специалисты уже установили и настроили приборы для работы.
|14 апреля в 11:01
В Челнах принято решение об отмене ночных выездов трамваев №2 и №5. Работники третьей смены челнинских предприятий будут добираться домой на вахтовых автобусах.
|14 апреля в 08:57
По словам отца ребенка, мальчик остался без присмотра после принятия ванны. Его положили на диван, окно в это время было закрыто. Полицейские начали проверку инцидента.
|14 апреля в 08:22
22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра.
Комментарии посетителей
В детдомах детям хуже, чем в семьях, там невыносимые условия. Нужно помогать проблемным семьям, а не...
Бред пишите, у вас бы ребенка забрали, по другому бы взвыли. Небось сам алиментщик, вот и не нужно дети, а...
задолбали эти тетки, сующие свой нос куда не надо. Следи за своими детьми, их воспитывай, нет нужно свои пять...
Так и мы 3 года его с хорошей стороны знали, пока он нас обирать не начал, вести стройку 2 очереди за счёт денег...
я Чулакова знаю только с хорошей стороны, знаю он строительство церкви спонсировал православной даже в...
У меня друзья в этом поселке Маленькая страна живут им нравится.Да были проблемы какие-то, но плюсов больше...
Не потому ли Альбина Калимуллина всем встечным и поперечным объявляет, что она приехала из самой Казани,...
Вот как.... В прокуратуру, жилинспекцию, комитет по защите прав потребителей, комитет по тарифам, РОВД...
Ого, какие новости! Ну что ж, чтобы облегчить работу ФСБ пусть они тщательно проверят связь с сектой...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин ”одного из отелей города” самый главный...
Обалдеть !!! Мало в “европосёлке” скандалов с так называемой УК от застройщика, так ещё и сектанты здесь будут...
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
Характерная деталь. На каждом заседании суда в зале присутствует почти или полностью группа депутатов...
Не удивило)
Ну, теперь знаешь, надеемся, что будешь выдвигаться в 2018 г.... Кстати, содержание президента, это не зарплата, а...
Вы не понимаете: ребенка нужно научить справляться с трудностями. Всю жизнь бегать от людей, которые его...