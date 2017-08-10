В Набережных Челнах пенсию по потере кормильца получают 6561 человек

Учащимся и студентам старше 18 лет, впервые поступившим в учебные заведения или изменившим место учебы, получающим страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, необходимо подтвердить факт очного обучения, напоминает местное отделение пенсионного фонда.

Очная форма обучения – обязательное условие для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Подтверждающим документом является справка учебного заведения, в которой должны быть указаны форма и период обучения, а также основание ее выдачи (приказ о зачислении).

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. К нетрудоспособным членам семьи относятся дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.