В Набережных Челнах при школе № 30 открыли инженерные классы

В новой школе №30, открытой в прошлом году, прошло тожественное мероприятие, посвященное открытию инженерной школы. Теперь обучение в двух классах, кстати, названных 7 "И", 8 "И", будет проходить с углубленным изучением технических направлений. Занятия школьникам будет проводить профессорско-преподавательский состав и студенты-активисты КНИТУ-КАИ, передает пресс-служба исполкома города.

В церемонии открытия принял участие мэр города Наиль Магдеев, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Альберт Гильмутдинов и другие.

В рамках открытия новых инженерных классов в школе прошел День «КАМАЗ-КАИ». Праздничное событие началось с выставки автомобилей «КАМАЗ», которые расположились перед зданием школы. Внутри была организована выставка научных достижений КНИТУ-КАИ, ссузов города, «КАМАЗа»: экспозиции включали интерактивные площадки. Параллельно в учебных кабинетах проводились обучающие занятия. Школьников знакомили с производством, конструированием, моделированием виртуальной реальности, передовым оборудованием детского технопарка «Кванториум».