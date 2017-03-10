В Набережных Челнах пройдет день потребительского кредита

2 апреля в ДК «КАМАЗА» пройдет День потребительского кредита. Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.
Свои услуги вам предложат представители строительных, туристических, автомобильных компаний, санаториев, банков, агентств недвижимости, налоговой службы и пенсионного фонда, консультанты по социальной ипотеке. Приходите всей семьей, чтобы определиться с выбором и получить полную консультацию по интересующим вас продуктам в одном месте.
Вам предложат самые лучшие варианты квартир и домов, земельных участков, гаражей, паркомест. Вы сможете посидеть за рулем автомобиля, квадроцикла. Консультанты турагентств позволят вам перенестись в далекие страны. Представители санаториев расскажут о том, как можно поправить здоровье, не выезжая заграницу. И наконец, банковские консультанты разъяснят, как выгодно воплотить ваши мечты в реальность, не откладывая их решение в долгий ящик. Также вы узнаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом. Консультанты вам подскажут, как можно заработать на покупке квартиры посредством налогового вычета, как недорого застраховать недвижимость для получения кредита, а также уменьшить платеж по нему, и что делать, если появились просрочка по обязательствам.
Воспользоваться уникальным случаем получить бесплатные консультации и ответы на вопросы, связанные с потребительским кредитованием, в одном месте, не теряя времени на хождение по офисам этих компаний, можно 2 апреля в ДК «КАМАЗ»!
Общегородской День потребительского кредита организует Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны и региона «Закамье» при поддержке Исполнительного комитета Автограда.
Справки по телефонам: 57-38-12, 8-960-066-89-58.
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