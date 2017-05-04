В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров

Два дня в парках Набережных Челнов будет звучать духовая музыка в исполнении взрослых и детских оркестров.
Фестиваль духовых оркестров проводится в Челнах третий год подряд. Обычно он «укладывался» в один день. На этот раз духовая музыка будет звучать в парках города два дня.
5 мая фестиваль откроется в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, 8 мая – в парке Победы. В мероприятии принимают участие учебные, профессиональные и самодеятельные духовые оркестры.
В этом году на гэсовской площадке будут выступать «Джаз-оркестр “Визит”» под руководством Владимира Завьялова и оркестр духовых инструментов Набережночелнинского колледжа искусств под руководством Александра Кислова.
В парке Победы можно будет услышать музыку в исполнении трех детских оркестров, а также оценить мастерство оркестра духовых инструментов имени Сергея Титова. В последнем случае коллектив состоит из работников картонно-бумажного комбината, для которых духовая музыка является увлечением.
Организаторы фестиваля надеются, что горожане поддержат фестиваль: придут не только послушать музыку, но и потанцевать. В программе – военные марши и песни, ретро-мелодии и многое другое.
Комментарии посетителей
Ни один завхоз не пойдёт на такое без прямого указания вышестоящего руководителя. Ни один! Без ведома и без...
Вот это будет событие!
главное чтобы мост не обвалился
При проезде через Шильну тоже “пробки” в сторону города....Так что даже не надейтесь скоротать время.... Если...
какой жестокий этот Дамир Хафизов... и тупой. ему же говорят что можно отдать на усыновление больных спидом, а...
Потому что камеры со всей России здесь,и стоят они не там где возможны дтп а там где выгодно владельцу:)...
“ГИБДД рекомендуют заранее продумывать маршруты, учитывая при этом возможные заторы на дорогах.” в данном...
Географию когда подучишь, малобальник егэшный
Интересно откуда у жены Минеханова недвижимость в Саудовской Аравии в наследовании? Наверное дедушка был...
Какой анализ? Где??? Дочь год назад приехала в свою поликлинику с баночкой с клещом... Сказали ехать в...
О чем хотел сказать-то?
Грамотнее будет подписать акт со словами: услуга не оказана, оплате не подлежит. Т.е. не в квитанциях на...
Везде цензура, глупости писать - не мешки ворочать, да? А этот персонаж - просто сказка. Как чушь нести, да...
Марат, попробуй устроиться на работу в хороший коллектив. Ты же спец. Твое мировозрение изменится. ...
“... тогда забегают...” Ничего они бегать не будут. Выйдут за дверь и распишутся сами за вас, вы и знать не будете,...
Зато натурель))
А к нам приходили два парня, посмотрели всё- и духовку, и шланг, и все конфорки проверяли, даже плиту...
очень оригинальная)))))))))
У нас в доме 28/03 такая проверка была в январе. Пришла девушка и стала проверять плиту. Из четырёх конфорок две...
У нас в 10 комплексе также проверяли, сунули акты на подпись и ушли. Люди и не знают, что они должны посмотреть....