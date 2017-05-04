В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров

Два дня в парках Набережных Челнов будет звучать духовая музыка в исполнении взрослых и детских оркестров.

Фестиваль духовых оркестров проводится в Челнах третий год подряд. Обычно он «укладывался» в один день. На этот раз духовая музыка будет звучать в парках города два дня.

5 мая фестиваль откроется в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, 8 мая – в парке Победы. В мероприятии принимают участие учебные, профессиональные и самодеятельные духовые оркестры.

В этом году на гэсовской площадке будут выступать «Джаз-оркестр “Визит”» под руководством Владимира Завьялова и оркестр духовых инструментов Набережночелнинского колледжа искусств под руководством Александра Кислова.

В парке Победы можно будет услышать музыку в исполнении трех детских оркестров, а также оценить мастерство оркестра духовых инструментов имени Сергея Титова. В последнем случае коллектив состоит из работников картонно-бумажного комбината, для которых духовая музыка является увлечением.

Организаторы фестиваля надеются, что горожане поддержат фестиваль: придут не только послушать музыку, но и потанцевать. В программе – военные марши и песни, ретро-мелодии и многое другое.