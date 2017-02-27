В Набережных Челнах пройдет очередная ярмарка вакансий

В первый четверг весны, 2 марта, в Набережных Челнах представители 13 предприятий и организаций предложат горожанам новую работу.

Тот, кто хочет, сможет поработать врачом, страховым агентом, распределителем работ, кондитером, слесарем-инструментальщиком, наладчиком сварочного и газоплазморезательного оборудования, кассиром, оператором станков и манипуляторов с программным управлением, поваром, монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов, фрезеровщиком, кухонным рабочим, стрелком-водителем и стрелком.

Ярмарка вакансий откроется в 10:00. Она пройдет по адресу: г. Набережные Челны, пр. Мира д. 87/22.