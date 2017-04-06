

Исполком Челнов разыграл право торговать в подземках

По результатам аукционов заключены 256 договоров аренды с перечислением в городской бюджет ежемесячной арендной платы в сумме 590 000 рублей без учета коммунальных услуг.



Полиция Челнов расследует факт вандализма в сквере Тукая

У подножия скульптуры Габдуллы Тукая была разбитая плита. Также плитка отсутствовала в некоторых местах на парапете, окаймляющем памятник.



В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных

Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях, “сдали” образцы голосов. База данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством.



В Набережных Челнах пройдет танцевальный баттл

Цель баттла – определить лучшую танцевальную команду добровольцев, активистов добровольческих движений.



Старый асфальт с Московского проспекта Челнов пойдет на кладбищенские дороги

На ремонт дорог готовы выделить из бюджета РТ 800 млн. рублей. За эти деньги исполнитель обязан до 12 октября этого года обновить дорогу так, чтобы нижний слой покрытия прослужил пять лет.



Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки

Девушка все еще находится в больнице. По словам женщины самочувствие Анны хорошее, она надеется на скорую выписку.