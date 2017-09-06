В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд

На территории базы «УТЭП» в промзоне Набережных Челнов во время строительных работ рабочие обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 мм длиной 15 см., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 эвакуировали 30 работников базы, а затем доставили снаряд в специальном ящике с песком на место утилизации.