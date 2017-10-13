В Набережных Челнах ремонтируется трамвайный переезд

На пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Раиса Беляева дорожники уложат новый асфальт. Работники убирают бетонное покрытие, рельсы останутся – их срок годности не истек, сообщает пресс-служба исполкома города. На переезде появятся новые шпалы, щебень.

Работы завершатся к концу недели. Движение трамваев на период ремонта перекрывать не стали, но проезд для автомобилей в сторону проспекта Беляева закрыт.