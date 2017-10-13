В Набережных Челнах ремонтируется трамвайный переезд

|13 октября в 09:12
Более 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза.
|13 октября в 08:33
Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.
|13 октября в 08:24
В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники.
|13 октября в 08:22
В тестовом режиме действует функция определения местоположения звонящего у МТС, “Мегафона”, “Билайна”, ТМТ, “Таттелекома”, “Ростелекома” и “Дом.ру”.
|13 октября в 08:05
В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев.
|12 октября в 16:27
Они выявляли нарушения алкогольного законодательства в Автозаводском районе.
|12 октября в 15:43
В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая».
|12 октября в 14:49
Отмечено, что решением Минобразования и науки России минимальный уровень стипендии составляет 1,7 тысячи рублей.
|12 октября в 13:04
На пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Раиса Беляева дорожники уложат новый асфальт.
|12 октября в 11:31
Марат Долгов приедет 24 октября. Необходима предварительная запись.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!