В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи

На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах прошел мастер-класс по пленэрной живописи на тему «Городские этюды». Мероприятие было организовано в рамках программы «Парки и скверы», сообщает пресс-служба мэрии города.

Занятие провели художники картинной галереи – Гульназ Адгамова (член Союзов художников России и Татарстана) и Рузия Гафурова (член Союза художников Татарстана).

Мастер-класс стал местом свободного творческого общения художников и горожан. Здесь рисовали, говорили об искусстве, знакомились с художественными техниками и приемами. Главными объектами этюдов стали скульптурные композиции Ильдара Ханова и фонтаны, расположенные на бульваре Энтузиастов.

Занятия по пленэрной живописи проводятся в Набережных Челнах каждый четверг с 11 часов. Каждый желающий может принять участие в увлекательном творческом мероприятии.