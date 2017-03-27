В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

|27 марта в 15:34
Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.
|27 марта в 14:46
протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра.
|27 марта в 14:39
Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.
|27 марта в 13:29
В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения.
|27 марта в 10:36
На кладбищах города пройдет санитарная очистка.
|27 марта в 10:32
В Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.
|27 марта в 08:33
К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка).
|27 марта в 08:16
На единый номер вызова экстренных служб 112 от хозяев кота поступила информация о том, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах.
|27 марта в 08:07
В городе Набережные Челны “Сабантуй” пройдет 8 июля, в Казани – 15 июля, в сельских населенных пунктах - 1,2 июля 2017 года.
|27 марта в 07:53
Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Комментарии посетителей
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
Они очень талантливые ....mail.ru
Завидовать ЭТОЙ семье.... Нет уж...Спасибочки... И многодетность здесь не при чём. А то, что в семье тунеядцев,...
А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека...
О, как...Не заботится государство о таких семьях.... А с чего это о них заботиться? Мат.капитал получили? Право...
Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что...
Куда мир катится -нападают на врачей, ужас! В сталинские времена таких бы расстреляли без суда и следствия. А...
Член ЕдРо и творит такое... Мне это снится?)
Клан ?
Был на митинге в Наб. Челнах. Ушел чуть раньше. По дороге около 500 м. останавливает чел. в штатском,показал...
А причём тут ботаники и биологи. Понятие “овощи” - это сугубо кулинарный, кухонный термин. Всё, что в растениях...
Хорошо, что такие штуки поддерживают
С этими трамваями одна сплошная беда((((
в статье вообще ничего про здоровье то не сказано. речь о другом же
Если бы был ответ на эту проблему? Его просто не существует. Каждая семья несчастна по своему.
Во всех “рыбных местах” побывал товарищ....Если не справился с ситуацией вТФБ, то зачем такого...
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ..! Слабое место .., - жидофашизма - ( Чубайсо - Абрамовичей , Порошенко - Коломойских и...
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ..! РОССИЯ.., - ПРОШЛОЕ , - НАСТОЯЩИЕ И ГРЯДУШИЕ..! “Бог, многократно и многообразно...
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ..! РОССИЯ.., - ПРОШЛОЕ , - НАСТОЯЩИЕ И ГРЯДУШИЕ..! “Бог, многократно и многообразно...