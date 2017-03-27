В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что в квартире жилого дома в Набережных Челнах агрессивно себя ведет домашний кот, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Хозяева сообщили, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах и боятся выйти.

Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 6 отряда поймали кота с помощью сетки, посадили в переносную сумку и передали хозяйке квартиры, пишет "Татар-информ".