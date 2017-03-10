В Набережных Челнах упал уровень рождаемости

С начала года в городе появилось на свет 1300 детей - это почти на 250 малышей меньше, чем прошлом году. Это связано с естественной убылью населения в 1990-е годы.

Об отрицательной динамике рождаемости рассказали сотрудники ЗАГСа. Представители ведомства отмечают, что это связано с естественной убылью населения в 1990-е годы. Тогда в стране был экономический кризис, и поэтому рождаемость пошла на спад.

Сейчас семьи заводят люди, родившиеся именно в этот период, сообщает Эфир-24.