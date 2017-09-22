В Набережных Челнах включат отопление

В Челнах начинается отопительный сезон осенне-зимнего периода. Соответствующее постановление издано в исполнительном комитете, сообщает пресс-служба мэрии.

С 25 сентября начнется подача тепла на объекты социального назначения, не оснащенные АИТП.

При этом, жилищный фонд, школы, детские сады, объекты спорта, культуры, соцзащиты и др., оснащенные автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) должны быть переведены на автоматический режим включения отопления в соответствии с утвержденным температурным графиком.

Промышленные предприятия и организации получат тепло после обращения в теплоснабжающую организацию.