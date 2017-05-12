В Татарстане вновь откроются вытрезвители

В 11-ти городах и районах Татарстана вновь возобновят работу вытрезвители. Этот вопрос вчера депутаты обсудили на сессии Госсовета РТ, сообщает ProKazan.ru.

Так, в первом чтении Госсовет поддержал пакет поправок к действующему законодательству о передаче органам местного управления полномочий по оказанию помощи нетрезвым гражданам.

Планируется, что вытрезвители возобновят свою работу в Казани, Альметьевском, Азнакаевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Лениногорском и Чистопольском районах.

Сообщается, что финансироваться вытрезвители будут из республиканского бюджета, а регулировать их работу будет кабинет министров РТ.

Отмечается, что если Госсовет в окончательном чтении примет поправки к закону, то изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Стоит отметить, что в Челнах вытрезвитель уже существует несколько лет.

Кстати, до 2012 года вытрезвители входили в систему МВД. Потом людей в сильном алкогольном опьянении стали доставлять в больницы. Но врачи стали жаловаться, что такие пациенты предоставляют опасность для других больных. К тому же, большинству из них не требовалась медицинская помощь, а нужно было только выспаться.