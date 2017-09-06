В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады

В 2017 году в Набережных Челнах по республиканской программе капитального ремонта отремонтировали десять детских садов. Мэр города Наиль Магдеев отметил, что это необходимо, поскольку все учебные заведения, построенные в городе, одновременно начали стареть.
- Из республиканского бюджета на эти цели уже было выделено 299 млн рублей, из местного бюджета – 70 млн рублей на те виды работ, которые не вошли в программу. По 1 млн рублей детские сады получили на обновление мебели. В результате получились старые новые детские сады. В следующем году планируется продолжить работы – выполнить капремонт в 9 учреждениях и одном лицее, - сказал Магдеев.
Всего в Набережных Челнах 120 детских садов и 60 из сейчас них нуждаются в ремонте. За 6-8 лет все их отремонтируют, сообщает пресс-служба мэрии города.
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