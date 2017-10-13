В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

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13 октября в 12:02
Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор
Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор

Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет. Кроме того, она должна будет заплатить потерпевшей 150 000 рублей компенсации морального вреда.

13 октября в 11:55
К зиме вырастут цены на красную икру
К зиме вырастут цены на красную икру

За последние полгода цена на красную икру уже поднялась с 1 950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм, цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.
13 октября в 11:20
В Челнах маму ребенка обокрали мошенники
В Челнах маму ребенка обокрали мошенники

Женщина хотела купить своему ребенку одежду, а в итоге, потеряла больше 3 тысяч рублей.

13 октября в 11:06
Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели
Троих грибников вывели из леса челнинские спасатели

Компания заблудилась в Боровецком лесу накануне ночью.

13 октября в 09:12
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта
Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта

Более 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза.

13 октября в 08:33
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети

Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.
13 октября в 08:24
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты
В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты

В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники.

13 октября в 08:22
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов
В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов

В тестовом режиме действует функция определения местоположения звонящего у МТС, “Мегафона”, “Билайна”, ТМТ, “Таттелекома”, “Ростелекома” и “Дом.ру”.

13 октября в 08:05
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности
В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев.

12 октября в 16:27
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам
Челнинские правоохранители провели рейд по магазинам

Они выявляли нарушения алкогольного законодательства в Автозаводском районе.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
13 октября 2017г. 12:06

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в 08:05
Рубрика: Вечерка On-Line

В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

По итогам девяти месяцев в Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности на 22,5 процента. Об этом сообщили на итоговом совещании Набережночелнинского гарнизона полиции, которое провел начальник Управления МВД России по городу полковник полиции Надир Закиров, передает «Татар-информ».

По его словам, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 4311 преступлений, в прошлом году эта цифра составляла 5560 (снижение на 1249 преступлений). Отмечено уменьшение таких преступлений, как убийства (с 29 до 21 факта), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (с 59 до 40), кражи (с 2046 до 1355), грабежи (с 192 до 148), вымогательства (с 26 до 21), фальшивомонетничество (с 57 до 45). Количество зарегистрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31,1 процента (с 1239 до 854). В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств (в том числе бытовых), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев, дорожно-транспортных происшествий.

Предпринятыми мерами по охране общественного порядка удалось снизить количество преступлений, совершенных на улицах, с 1536 до 999, также уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 1209 до 974, совершенных несовершеннолетними (с 148 до 111).

Актуальной проблемой продолжают оставаться разного вида мошенничества. С начала года зарегистрировано 714 фактов. Большую часть составляют мошенничества, связанные с использованием сотового телефона или Интернета (441 случай).

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