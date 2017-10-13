По итогам девяти месяцев в Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности на 22,5 процента. Об этом сообщили на итоговом совещании Набережночелнинского гарнизона полиции, которое провел начальник Управления МВД России по городу полковник полиции Надир Закиров, передает «Татар-информ».
По его словам, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 4311 преступлений, в прошлом году эта цифра составляла 5560 (снижение на 1249 преступлений). Отмечено уменьшение таких преступлений, как убийства (с 29 до 21 факта), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (с 59 до 40), кражи (с 2046 до 1355), грабежи (с 192 до 148), вымогательства (с 26 до 21), фальшивомонетничество (с 57 до 45). Количество зарегистрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31,1 процента (с 1239 до 854). В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств (в том числе бытовых), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев, дорожно-транспортных происшествий.
Предпринятыми мерами по охране общественного порядка удалось снизить количество преступлений, совершенных на улицах, с 1536 до 999, также уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 1209 до 974, совершенных несовершеннолетними (с 148 до 111).
Актуальной проблемой продолжают оставаться разного вида мошенничества. С начала года зарегистрировано 714 фактов. Большую часть составляют мошенничества, связанные с использованием сотового телефона или Интернета (441 случай).
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!