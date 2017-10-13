В Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности

По итогам девяти месяцев в Набережных Челнах зафиксировано снижение преступности на 22,5 процента. Об этом сообщили на итоговом совещании Набережночелнинского гарнизона полиции, которое провел начальник Управления МВД России по городу полковник полиции Надир Закиров, передает «Татар-информ».

По его словам, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 4311 преступлений, в прошлом году эта цифра составляла 5560 (снижение на 1249 преступлений). Отмечено уменьшение таких преступлений, как убийства (с 29 до 21 факта), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (с 59 до 40), кражи (с 2046 до 1355), грабежи (с 192 до 148), вымогательства (с 26 до 21), фальшивомонетничество (с 57 до 45). Количество зарегистрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31,1 процента (с 1239 до 854). В городе наблюдается 100-процентная раскрываемость убийств (в том числе бытовых), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев, дорожно-транспортных происшествий.

Предпринятыми мерами по охране общественного порядка удалось снизить количество преступлений, совершенных на улицах, с 1536 до 999, также уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 1209 до 974, совершенных несовершеннолетними (с 148 до 111).

Актуальной проблемой продолжают оставаться разного вида мошенничества. С начала года зарегистрировано 714 фактов. Большую часть составляют мошенничества, связанные с использованием сотового телефона или Интернета (441 случай).