В Набережных Челнах закончили строительство скульптуры в виде герба города

|14 августа в 16:47
В мероприятии планируется участие главного федерального инспектора по Республике Татарстан Рената Тимерзянова и представителя прокуратуры РТ.
|14 августа в 16:41
Премьерные показы только в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК».
|14 августа в 15:01
Двое нетрезвых парней из поселка Круглое поле вызвали такси после гуляний в одном из ночных клубов города.
|14 августа в 12:44
По версии следствия, обвиняемый за мзду выдавал фиктивные справки и незаконно снимал аресты со счетов. За свои услуги судебный пристав-исполнитель брал от 17 тысяч до 30 тысяч руб.
|14 августа в 09:27
Скульптура появится в районе набережной имени Табеева. Ее стоимость – около 2-3 млн. рублей. Однако мастера согласились воплотить задумку в реальность бесплатно.
|14 августа в 09:22
Женщина собирала ягоды, в какой-то момент она упала с бочки на металлический стержень. Для того, чтобы вытащить штырь, понадобилась помощь спасателей.
|14 августа в 08:37
По данным МЧС РТ, пешехода до этого насмерть сбил другой водитель, уехавший с места ДТП. Сейчас устанавливается личность погибшего пешехода.
|14 августа в 08:17
Соревнования проходили на площади «Азатлык» и по проспектам Хасана Туфана и Сююмбике.
|11 августа в 16:25
«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.
|11 августа в 16:12
Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!
А не отправить ли его в ссылку этого мингалимова Рузиля
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.., - БОГ, - ВО - ИСТИНУ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ И СУДЬЯ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ..! Иуда Путин.., - заявил.., “Мы не...
За такие преступления сажать нужно лет на 20 с конфискацией имущества.
Было очень больно, когда злыдни нажаловались в службу техподдержки, и группа, которая помогала Кириллу...
Лежал в больнице с Кириллом. Это самый сильный и целеустремленный человек, из всех, которых я видел. Иногда...
Кстати, прекрасная, свежая и трогательная иллюстрация и к статье, и к нашей здесь дискуссии – это история...
1. Я тоже, как остальные, считаю виноватым в смерти Миланы тебя. 13 июня твоя жена пошла к фельдшеру только по...
Для тебя , туповатого обвинителя - по пунктам: 1. обвиняешь в смерти девочки родителей ты, падаль, так открою...
Вы же свою дочку убили, не чужую. Кто же на вас в суд подаст? Если только прокурор. Ори-не ори, ором не докажешь,...
Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...
Люди правы - вы сами виноваты в смерти дочки. Нельзя вам “ишо детишек строгать”, вы и их не вырастите - они или...