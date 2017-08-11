

Челнинцев приглашают принять участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор»

В мероприятии планируется участие главного федерального инспектора по Республике Татарстан Рената Тимерзянова и представителя прокуратуры РТ.



Пассажиры такси в Челнах нашли под сиденьем травматический пистолет и напали на водителя

Двое нетрезвых парней из поселка Круглое поле вызвали такси после гуляний в одном из ночных клубов города.



В Челнах судят за получение взяток судебного пристава

По версии следствия, обвиняемый за мзду выдавал фиктивные справки и незаконно снимал аресты со счетов. За свои услуги судебный пристав-исполнитель брал от 17 тысяч до 30 тысяч руб.



В Набережных Челнах закончили строительство скульптуры в виде герба города

Скульптура появится в районе набережной имени Табеева. Ее стоимость – около 2-3 млн. рублей. Однако мастера согласились воплотить задумку в реальность бесплатно.



В РТ женщина при сборе ягод проткнула мышцу бедра, напоровшись на арматуру

Женщина собирала ягоды, в какой-то момент она упала с бочки на металлический стержень. Для того, чтобы вытащить штырь, понадобилась помощь спасателей.



В Татарстане водитель авто вылетел в кювет, объезжая труп на дороге

По данным МЧС РТ, пешехода до этого насмерть сбил другой водитель, уехавший с места ДТП. Сейчас устанавливается личность погибшего пешехода.



Более трех тысяч человек приняло участие в Камском полумарафоне

Соревнования проходили на площади «Азатлык» и по проспектам Хасана Туфана и Сююмбике.



В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.