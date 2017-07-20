В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата

Трагедия произошла вчера днем. 39-летняя женщина вместе с братом и бывшим мужем пришли отдохнуть на пляж, рядом с лодочной станцией «Маяк».

По предварительным данным, после застолья женщина пошла купаться и в какой-то момент пошла ко дну. Брат вынес на берег ее тело, сообщает Эфир-24.

На место приехала бригада «скорой помощи». Медики пытались вернуть женщину к жизни, но безуспешно.