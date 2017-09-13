В нацпарке «Нижняя Кама» выявлены новые виды грибов

В национальном парке «Нижняя Кама» началась работа по инвентаризации грибов, которую проводит миколог из Казани Ким Потапов. На сегодня ученым собрано около 250 видов грибов.
Как сообщает «Татар-информ», все свои находки миколог обрабатывает в лабораторных условиях, фотографирует, упаковывает и создает так называемый паспорт с информацией о том, где и когда был собран тот или иной образец. Все это требует много времени, а главное – оперативности, ведь мелкие грибы могут высохнуть за несколько часов. Каждый год в результате таких исследований открываются новые или редкие виды грибов.
«Буквально за три – четыре дня нашли около 20 видов грибов, которые ранее не встречались на территории национального парка. Также есть несколько новых видов для республики, есть даже пару видов, которые, предположительно, новые для европейской части России, например, Lipiota Hatrix. Очень продуктивно поработали, выявлено много новых видов грибов, и до конца исследований, надеюсь, найдем еще интересные материалы», – отмечает Ким Потапов.
В отделе науки нацпарка «Нижняя Кама» очень рады исследованиям Кима Потапова, ведь специалистов-микологов в Татарстане единицы. Проводить инвентаризацию грибов ученый сюда приезжает уже шестой год подряд.
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