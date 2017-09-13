В нацпарке «Нижняя Кама» выявлены новые виды грибов

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13 сентября в 16:23
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу

В столице Татарстана пройдут игры группового этапа, четвертьфинала и полуфинала.

13 сентября в 15:49
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников

Руководство бельгийской компании «Драйлок-Технолоджиз» вложило в реализацию проекта более 40 млн евро.

13 сентября в 15:11
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств

Плановую проверку провели сотрудники Росздравнадзора. Нарушений специалисты не обнаружили.

13 сентября в 15:00
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня.

13 сентября в 14:26
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта

Набережночелнинский государственный театр кукол стал обладателем очередного гранта Союза театральных деятелей РТ.

13 сентября в 13:07
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей

Клавиатуру «Басма» создали в студии дизайна «Теория» и теперь в ней имеются шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.

13 сентября в 12:28
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП

Инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию «Тоннель».

13 сентября в 11:13
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс

Арбитражный суд РТ признал законным отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в аренду компании.

13 сентября в 10:25
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат.

13 сентября в 10:23
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема

В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
13 сентября 2017г. 20:11

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в 08:53
Рубрика: Вечерка On-Line

В нацпарке «Нижняя Кама» выявлены новые виды грибов

В нацпарке «Нижняя Кама» выявлены новые виды грибов

В национальном парке «Нижняя Кама» началась работа по инвентаризации грибов, которую проводит миколог из Казани Ким Потапов. На сегодня ученым собрано около 250 видов грибов.

Как сообщает «Татар-информ», все свои находки миколог обрабатывает в лабораторных условиях, фотографирует, упаковывает и создает так называемый паспорт с информацией о том, где и когда был собран тот или иной образец. Все это требует много времени, а главное – оперативности, ведь мелкие грибы могут высохнуть за несколько часов. Каждый год в результате таких исследований открываются новые или редкие виды грибов.

«Буквально за три – четыре дня нашли около 20 видов грибов, которые ранее не встречались на территории национального парка. Также есть несколько новых видов для республики, есть даже пару видов, которые, предположительно, новые для европейской части России, например, Lipiota Hatrix. Очень продуктивно поработали, выявлено много новых видов грибов, и до конца исследований, надеюсь, найдем еще интересные материалы», – отмечает Ким Потапов.

В отделе науки нацпарка «Нижняя Кама» очень рады исследованиям Кима Потапова, ведь специалистов-микологов в Татарстане единицы. Проводить инвентаризацию грибов ученый сюда приезжает уже шестой год подряд.

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