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Сегодня в новостях:
02 февраля в 08:12
В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги
В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги

Останки девушка обнаружила рядом с детским садом, о чем поделилась в соцсетях.

01 февраля в 14:47
Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей
Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей

Кроме того, в пользу государства постановили изъять iPhone Ибрагимова.

01 февраля в 13:34
Весной в Челнах продолжат сажать деревья
Весной в Челнах продолжат сажать деревья

Группа архитекторов представила мэру города Наилю Магдееву эскизные проекты реконструкции Шишкинского бульвара и строительства второй очереди набережной Тукая.

01 февраля в 11:23
11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду
11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду

У представителей зимних видов спорта подготовка к Олимпийским играм 2018 года перевалила за экватор.

01 февраля в 10:35
Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%
Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%

Так же проиндексирован набор льготных услуг:  предоставление лекарств, путевок в санаторий , бесплатный проезд на пригородном транспорте.

01 февраля в 09:29
Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»
Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»

Сейчас бывший министр обороны России занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха».

01 февраля в 09:10
Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета
Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета

Гаджет был украден у вахтера в одном из общежитий города. Благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого.

01 февраля в 08:20
В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий
В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий

Кроме этого, власти города решили провести конкурс проектов по реконструкции площади Азатлык.

31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Новости

Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
02 февраля 2017г. 08:19

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Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги

В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги

Сегодня в Нижнекамске молодая женщина обнаружила на улице часть человеческой стопы. Распознав в непонятном предмете, лежавшем рядом с детским садом, человеческую ступню, она выложила фото увиденного в соцсети. Снимок она сопроводила вопросом: «Куда обращаться, если я нашла человеческую ногу?».

В сети многие не восприняли ее сообщение всерьез. А вот правоохранительные органы находкой заинтересовались и оцепили место, где лежала человеческая нога, сообщает «Реальное время» со ссылкой на НТР.

Прибывшие на место криминалисты внимательно осмотрели останки, а полицейские параллельно обследовали местность и проверили подвал соседнего дома. В настоящее время ногу изучают судмедэскперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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