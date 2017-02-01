В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги

Сегодня в Нижнекамске молодая женщина обнаружила на улице часть человеческой стопы. Распознав в непонятном предмете, лежавшем рядом с детским садом, человеческую ступню, она выложила фото увиденного в соцсети. Снимок она сопроводила вопросом: «Куда обращаться, если я нашла человеческую ногу?».

В сети многие не восприняли ее сообщение всерьез. А вот правоохранительные органы находкой заинтересовались и оцепили место, где лежала человеческая нога, сообщает «Реальное время» со ссылкой на НТР.

Прибывшие на место криминалисты внимательно осмотрели останки, а полицейские параллельно обследовали местность и проверили подвал соседнего дома. В настоящее время ногу изучают судмедэскперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



