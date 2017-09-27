В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель

В Нижнекамском районе погиб водитель вылетевшего в кювет автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.
39-летний водитель «Лады» 9-й модели превысил скорость и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Схожие аварии произошли ранее в Верхнеуслонском и Тукаевском районах. 24 сентября погиб на трассе Казань – Ульяновск погиб 19-летний водитель «Приоры», опрокинувшейся в кювет. 23 сентября в аналогичном ДТП погиб 44-летний водитель «Тойоты» в деревне Новый Мусабай. Оба водителя также не были пристегнуты ремнями безопасности.
За этот год произошло 84 ДТП, связанных с игнорированием использования ремней, в них 62 человека погибли и 140 были травмированы.
ГИБДД напоминает: водитель автомобиля обязан быть пристегнутым ремнями безопасности и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.
По данным исследований центров транспортной безопасности, использование ремней снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья на 50 процентов, для пассажиров заднего сиденья – на 25 процентов. При опрокидывании ремень безопасности повышает шансы выживания в пять раз, пишет ИА "Татар-Информ".
Комментарии посетителей
27 сентября 2017. Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах...
Извините, конечно же - Айгуль
Алсу - молодец ! Честная и смелая женщина. Сейчас так мало неравнодушных. И много тех, кто от собственной...
...в данном материале речь идет о ВОЗМОЖНОМ жестоком обращении с животным... .
Во дополнительные бабки Камазу и пускай он соберут пару сотен машин за эти деньги.
“Миллионы россиян пишут в соцсетях возмущенные сообщения после высказываний Лебедева о малышах, имеющих...
И как только люди терпят такое безобразие? Этот бесконечный лай собак, эту вонь? Может быть, и рад был бы...
«Это как то оправдывает предполагаемые издевательства хозяина по отношению к Найде?» Вот это...
Мэровская показуха. А контроль действительно плохой, его вообще нет. Киямов ни разу не спускался в переходы....
Впаяют по полной программе -года два условно, не мньше
Слабовато как-то, по нынешним меркам мелочи. Похоже на предлог, а так видно устранили.
А ведь Сергей прав! С легкой руки репортера на мужика повесили ярлык жестокого душегуба! А где обоснования, а...
Алсу, вот в чем вы правы, так в том что выводы относительно поведения обоих соседей пусть делают компетентные...
Если вы смотрели видео, то не могли не отметить его не совсем (мягко говоря) корректных действий в отношении...
Какая глупая женщина! Скандальная! Лживая! Подлая! С удовольствием позирует, строит из себя звезду! И с...
Алсу, спасибо что ответили. Я к сожалению не знаю подробности конфликта, свидетелем которого вы были. Но я не...
вот подлец
Я сама ездила к Айгуль в тот день и снимала этот конфликт. То, что Александр появится на ее участке и будет эта...
В нашей стране выживает сильнейший. Идет естественный отбор. Понятно, что когда уже родился инвалид, нужно по...
Объясню, почему врачи предлагают делать аборты, когда видят патологии развития у плода. Не потому что не...