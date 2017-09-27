В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель

В Нижнекамском районе погиб водитель вылетевшего в кювет автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

39-летний водитель «Лады» 9-й модели превысил скорость и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Схожие аварии произошли ранее в Верхнеуслонском и Тукаевском районах. 24 сентября погиб на трассе Казань – Ульяновск погиб 19-летний водитель «Приоры», опрокинувшейся в кювет. 23 сентября в аналогичном ДТП погиб 44-летний водитель «Тойоты» в деревне Новый Мусабай. Оба водителя также не были пристегнуты ремнями безопасности.

За этот год произошло 84 ДТП, связанных с игнорированием использования ремней, в них 62 человека погибли и 140 были травмированы.

ГИБДД напоминает: водитель автомобиля обязан быть пристегнутым ремнями безопасности и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.

По данным исследований центров транспортной безопасности, использование ремней снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья на 50 процентов, для пассажиров заднего сиденья – на 25 процентов. При опрокидывании ремень безопасности повышает шансы выживания в пять раз, пишет ИА "Татар-Информ".