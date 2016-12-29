В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

В Набережных Челнах в новогоднюю ночь автобусы будут перевозить людей до 2:00, трамваи – до 3:00, сообщает пресс-служба исполкома города.

1 января работа будет возобновлена в 5:00. До 9 января общественный транспорт будет работать с 5:00 до 22:30.

В праздничную ночь будут выделены дополнительные автобусы и трамваи: 8 вагонов по маршрутам № 6, 8, 9,10 и 11 «Нефазов», следующих по маршрутам: № 2, 3,10, 11, 26, 21. Интервал движения трамваев составит 9-15 минут, автобусов - 8-12 минут.