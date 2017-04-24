В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев

В Набережных Челнах прошел общегородской субботник. На генеральную уборку города вышли более 26 470 человек. В субботнике участвовали 440 организаций, было привлечено 165 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, для очистки территорий жилых комплексов управляющими компаниями были привлечены работники и жители микрорайонов в количестве 1146 человек. Выполнены мероприятия по уборке территории от листвы и мусора, санитарная обрезка кустарников, покраска урн, скамеек, очистка дорог от наносного грунта.

Силами участников субботника в Набережных Челнах очищено от мусора и прошлогодней листвы 1288 га городских территорий. 2901 куб.м мусора вывезено на полигон ТБО и карьер растительных отходов ОАО "Горзеленхоз". Посажено 337 деревьев и кустарников.