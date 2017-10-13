В опорных пунктах Челнов сделали ремонт

12 опорных пунктов полиции в Набережных Челнах отремонтированы. В них установлены пластиковые окна, новый линолеум, отделаны стены, санузлы. В 12 помещениях, которые заявлены на ремонт в этом году, практически все отремонтированы. В двух пунктах – в 52/13 и 7/2 (пос. ГЭС) работы завершаются, передает пресс-служба исполкома города.

Всего в городе 42 опорных пункта. В 2018 году их ремонт продолжится. На очереди ещё 12 помещений. Средняя площадь – 50 кв. м (размер двухкомнатной квартиры). Работы финансируются из городского бюджета.