В особой зоне «Алабуга» в 2017 году откроют не менее 5 новых заводов

В особой экономической зоне «Алабуга» в 2017 году откроют несколько новых производств.

«На ОЭЗ «Алабуга» приходится порядка 70% всех российских особых экономических зон. Там уже полноценно работает 22 предприятия и в этом году мы думаем 5 - 6 предприятий тоже запустить», - сказал Рустам Минниханов на совещании в Казани.

Он отметил, что в республике активно работают и другие промышленные площадки, в том числе, технополис «Химград», камский индустриальный парк «Мастер», технопарк «Идея», площадки ИТ-парка в Казани и Набережных Челнах, сообщает РБК.

«Активно развиваются промышленные площадки муниципального уровня. На сегодняшний день у нас 62 муниципальные площадки, к 2020 году мы планируем вдвое увеличить эту цифру», - уточнил президент.

По словам Минниханова, в 2016 году резиденты всех промышленных площадок Татарстана произвели продукции на 167,5 млрд рублей, что составляет 8,5% от общего объема промышленного производства в республике.