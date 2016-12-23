В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, уголовные дела возбуждены по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Напомним, что ЧП произошло 21 декабря. Примерно в 22:20 водитель автомобиля ВАЗ-2115, преследуемый сотрудниками правоохранительных органов, устроил гонки по помещениям одного из терминалов международного аэропорта «Казань», причиняя повреждения его внутреннему оборудованию. После чего выехал на привокзальную площадь из здания аэропорта, разбив стеклянную стену терминала, где был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, известно, что при попытках остановки автомобиля и задержании злоумышленника несколько сотрудников правоохранительных органов получили различные телесные повреждения.

Сообщается, что «легковушкой» управлял 40-летний житель города Набережные Челны, находивший в момент задержания в состоянии наркотического опьянения.

«В ходе осмотра автомобиля в сумке, принадлежащей водителю, обнаружен и изъят фольгированный сверток с веществом зеленого цвета весом около пяти грамм, вещество направлено на исследование» - говорится в официальном сообщении.

КСТАТИ: Согласно предварительному подсчету ущерб, причиненный ОАО «Международный аэропорт Казань», составляет более 6 миллионов рублей.