В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее

19 января прошло совещание по итогам работы Управления Пенсионного фонда за 2016 год с участием заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда по Республике Татарстан Асии Валиуллиной и заместителя Руководителя Исполнительного комитета города Рамиля Халимова.
Количество получателей пенсий в нашем городе на 1 января 2017 года – 144.640 человек (01.01.2016 – 140.440)., из них 126 тысяч получателей пенсии по возрасту. Одной из важнейших задач Пенсионного фонда являлось выполнение плановых показателей по поступлению страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. За отчетный год в бюджет Пенсионного фонда поступило 12,72 млрд. рублей (за 2015 г. – 12,41), в бюджеты фондов обязательного медицинского страхования – 2,86 млрд. рублей (за 2015 г. – 2,7). Средний размер пенсии в 2016 году составил 11.969 рублей (на 01.01.16 – 11.625), средний размер пенсии по возрасту – 12. 487 рублей (на 01.01.16 - 12.165). В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат организована единовременная выплата в размере 5 000 рублей более 144 тыс. пенсионерам.
Единовременную выплату через кредитные учреждения начали выплачивать с 10 января. Доставка выплаты началась 12 января. В Набережных Челнах сумма выплат составит 776 млн.рублей. Напомним, единовременная выплата носит беззаявительный характер. Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
С 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат на 5,8 %.С 1 апреля предстоит провести на 2,6 % индексацию социальных пенсий. Продолжалась работа по реализации Федерального закона о дополнительной поддержке семей.
В 2016 году за получением государственных сертификатов на материнский капитал обратились 4.338 челнинцев, о распоряжении средствами маткапитала 4.035 человек. В рамках антикризисных мер на текущие нужды, Управлением ПФР с июля по ноябрь 16 года осуществлялись единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей из счет средств МСК. Данной мерой государственной поддержки воспользовались 3.087 челнинцев, сумма выплат составила 75 млн.руб.
В связи с законом Республики Татарстан на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера для назначения федеральной социальной доплаты составляет 8.232 рубля (2015г.- 7526 руб.), ПФР предстоит провести перерасчет пенсий неработающим пенсионерам до уровня этого прожиточного минимума. В 2017 году эту федеральную социальную доплату будут получать около 7 тысяч челнинцев.
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