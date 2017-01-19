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19 января в 16:40
Пятница - самый аварийный день в Челнах
Пятница - самый аварийный день в Челнах

На этот день приходится 17% всех ДТП. В 2016 году в пятницу было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий.

19 января в 15:47
Подросток в Челнах обворовал квартиру бабушки и дедушки
Подросток в Челнах обворовал квартиру бабушки и дедушки

На преступление внук пошел со своим приятелем. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили полицейские.

19 января в 15:01
Челнинца осудили за порноселфи с женой, которое он выложил в интернет
Челнинца осудили за порноселфи с женой, которое он выложил в интернет

Мужчина выложил в интернет 15 порнофотографий, на которых позировал вместе с женой. На суде супруга охарактеризовала его как хорошего отца и мужа.

19 января в 14:12
В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее
В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее

С 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат на 5,8 %.
С 1 апреля на 2,6 % проиндексируют социальные пенсии.

19 января в 10:33
Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане
Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

В МЧС соседи позвонили 18 января в 19.46 и сообщили, что горит жилой дом, там проживают две женщины - мать и дочь. Обеих накануне видели, они были нетрезвы.
19 января в 10:17
«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные
«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные

Налоги и сборы, которые проводились через Татфондбанк и Интехбанк, могут быть зачтены как уплаченные в бюджет, если специальная комиссия сочтет плательщика добросовестным.

19 января в 09:57
В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка
В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка

Было возбуждено дело по статье “вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков лицом, достигшим 18-летнего возраста”, свою вину мужчина полностью признал.
19 января в 09:38
В Челнах начались встречи руководства города с населением
В Челнах начались встречи руководства города с населением

На них подводятся итоги проделанной за 2016 год работы и ставятся задачи на 2017 год.

19 января в 08:18
Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)

Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

19 января в 08:14
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан

Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск №2 от 18 января, 2017г.
20 января 2017г. 03:50

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Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 14:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее

В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее

19 января прошло совещание по итогам работы Управления Пенсионного фонда за 2016 год с участием заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда по Республике Татарстан Асии Валиуллиной и заместителя Руководителя Исполнительного комитета города Рамиля Халимова.

Количество получателей пенсий в нашем городе на 1 января 2017 года – 144.640 человек (01.01.2016 – 140.440)., из них 126 тысяч получателей пенсии по возрасту. Одной из важнейших задач Пенсионного фонда являлось выполнение плановых показателей по поступлению страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. За отчетный год в бюджет Пенсионного фонда  поступило 12,72 млрд. рублей (за 2015 г. – 12,41), в бюджеты фондов обязательного медицинского страхования – 2,86 млрд. рублей (за 2015 г. – 2,7).   Средний размер пенсии в 2016 году составил 11.969 рублей (на 01.01.16 – 11.625), средний размер пенсии по возрасту – 12. 487 рублей (на 01.01.16  - 12.165). В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат организована единовременная выплата в размере 5 000 рублей  более 144 тыс.  пенсионерам.

Единовременную выплату через кредитные учреждения начали выплачивать с 10 января. Доставка выплаты началась 12 января. В Набережных Челнах сумма выплат составит  776 млн.рублей. Напомним, единовременная выплата носит беззаявительный характер. Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

С 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат на 5,8 %.С 1 апреля предстоит провести на 2,6 % индексацию социальных пенсий. Продолжалась работа по реализации Федерального закона о дополнительной поддержке  семей.

В 2016 году  за получением государственных   сертификатов на материнский капитал  обратились  4.338 челнинцев, о распоряжении средствами маткапитала 4.035 человек. В рамках антикризисных мер на текущие нужды, Управлением ПФР с июля по ноябрь 16 года осуществлялись единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей  из счет средств МСК. Данной мерой государственной поддержки воспользовались 3.087 челнинцев, сумма выплат составила 75 млн.руб.

В связи  с законом Республики Татарстан на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера для  назначения  федеральной социальной доплаты составляет 8.232 рубля (2015г.- 7526 руб.), ПФР предстоит  провести  перерасчет пенсий  неработающим пенсионерам до уровня этого прожиточного минимума. В 2017 году эту федеральную социальную доплату будут получать около 7 тысяч челнинцев.  

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