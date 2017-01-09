В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков

В праздничные дни все обслуживающие службы автограда работали в круглосуточном режиме. Об этом сегодня сообщил во время делового понедельника начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов, сообщает пресс-служба мэрии. В системах теплоснабжения, водоснабжения, электро- и газоснабжения срывов и аварий не было.

«За семь дней января выпало больше месячной нормы осадков. Месячная норма осадков – это 33-40 мм», - подчеркнул Рафаиль Киямов.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения, дорожные службы работают в круглосуточном режиме, ежедневно на дороги города выходит до 70 единиц техники.

«В сутки дорожные службы проводят 250 рейсов по вывозу снега, в этом году спецтехника вывозила из города более 15 тысяч рейсов. По местным проспектам работаем по графику, потому что работа осложняется тем, что во дворах расставлены автомобили по обе стороны местного проезда. На придомовых и внутриквартальных территориях управляющие компании работали в круглосуточном режиме, ежедневно выходило 1200 дворников, работают более 50 единиц техники», - сказал он.

Между тем в начале нового года социальные сети и систему "Народный контроль" просто взорвали гневные жалобы челнинцев на некачественную уборку (а зачастую ее отсутствие вовсе) внутри дворов жилых комплексов и на внутриквартальных дорогах. Ситуация в городе даже стала поводом для "народного творчества" - мемов.