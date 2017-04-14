В Петербурге у студента в руках взорвался неизвестный предмет

Студент лишился кисти руки из-за взрыва. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, инцидент произошел на улице Одоевского на Васильевском острове.

У молодого человека в руках что-то взорвалось, он был доставлен в больницу: у пострадавшего — травматическая ампутация кисти. Поднял он что-то с земли или этот предмет принадлежал ему — неизвестно.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, взрыв произошел возле библиотеки. Сейчас этот участок улицы оцеплен. Полиция проводит проверку.

Недавно в Ростове-на-Дону мужчина лишился руки после того, как поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под фонарик.