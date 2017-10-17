В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах

Специалисты ПФР предупреждают челнинцев: индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банковского счета. На нем хранятся не деньги, а информация о пенсионных правах. Эта информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан. До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных «писем счастья» – почтовых извещений о состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013 году обязательная рассылка «писем счастья» была отменена.

Теперь получить сведения можно тремя способами.

С помощью Личного кабинета гражданина:

Получить информацию о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Через Клиентскую службу ПФР:

Сведения о состоянии вашего индивидуального лицевого счета, включающие информацию о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть получены вами способом, указанным при обращении, в том числе почтовым отправлением, в течение 10 дней со дня обращения. Для получения сведений необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания и написать заявление.

Через портал www.gosuslugi.ru:

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.