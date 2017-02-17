В Питере задержан подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок в Татарстане

27-летний Сергей Голубев был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве проститутки. У правоохранительных органов есть основания полагать, что именно он является тем неуловимым "серийным душителем", которого не могут поймать уже несколько лет, сообщают "Вести.ру". Напомним, на счету маньяка-грабителя около 30 убитых пенсионерок в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области, Перми и Башкирии. Подозревают его и в расправе над пожилой женщиной в Калужской области. Недавно за помощь в поимке серийника была обещана награда в три миллиона рублей.

Свой преступный путь "душитель" начал в 2011-2012 годах в Казани, где его жертвами стали несколько женщин. Молодой человек звонил в квартиры пенсионерок, представлялся работником социальных или коммунальных служб. А после того, как входил в жилище, набрасывался на женщин и душил их. Одна из выживших пенсионерок описала приметы убийцы и они совпадают с приметами Голубева. Окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз.