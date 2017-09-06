В подмосковной Ивантеевке задержали ученика, открывшего стрельбу (ВИДЕО)

При стрельбе в подмосковной школе в Ивантеевке пострадала учительница и трое учеников, сообщает РИА Новости. По данным агентства, пострадала учительница и трое учеников. Ученики пострадали от того, что прыгали из окон школы, спасаясь от подростка с оружием.

В соцсетях пишут, что школьник бросил петарду и начал стрелять из пневматического пистолета. При этом подросток кричал, что хочет умереть. Другие ученики в панике начали выпрыгивать из окон, одна девочка при падении сломала ногу. По некоторым данным, одноклассники школьника знали, что он планирует совершить нападение, но никто им не верил. Подросток был задержан.