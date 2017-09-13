В подземках на Московском проспекте обновляют брусчатку и потолки

Подземные переходы на проспекте отремонтированы наполовину. Работы ведет подрядная организация ООО «Баракат», передает пресс-служба исполкома города.

Сегодня на всех переходах обновлены лестничные марши, гидроизоляция и бетонные площадки. На стадии завершения установка каркасов. Сейчас ремонтируются потолки и пол подземных переходов. Скоро подрядчик начнёт ремонт стен и проходов. Как и в прошлом году, для обшивки стен применяются фиброцементные плиты «Латонит».

Отметим, в этом году благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на капитальный ремонт шести подземных пешеходных переходов Набережным Челнам выделено 62 млн рублей. Благодаря этому в городе ремонтируются пешеходные переходы в районе остановок общественного транспорта «Московский проспект», «Тимирязевский проезд», «Ак мечеть», «Гренада», «Пожарное депо», «58-й комплекс».