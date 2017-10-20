В подземных переходах на Московском укладывают брусчатку и вешают новое освещение

В ремонтируемых подземных переходах на Московском проспекте укладывают брусчатку и устанавливают освещение. Новый пол готов в переходе на ост. «Пожарное депо», «Тимирязевский проезд», доделывается в подземке на остановке «Гренада» и «58-й комплекс». Половина брусчатки выложена в переходе на остановке «Московский проспект», передает пресс-служба исполкома города.

Одновременно устанавливается новое освещение. Оно готово на лестничных маршах подземок на «58-м комплексе», «Тимирязевском проезде». Сейчас освещён туннель на «Гренаде» и «Пожарном депо». На этой неделе новое освещение должно заработать во всех шести ремонтируемых переходах.

Попутно генподрядчик ООО «Баракат» делает обшивку внутренней части каркасов на входе-выходе подземок. Во всех этих переходах появится видеонаблюдение.

Отметим, в этом году благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на капитальный ремонт шести подземных пешеходных переходов Набережным Челнам выделено 62 млн рублей. Благодаря этому в городе ремонтируются подземные переходы в районе остановок «Московский проспект», «Тимирязевский проезд», «Ак мечеть», «Гренада», «Пожарное депо», «58-й комплекс».