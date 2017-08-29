В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

30 августа в парке поселка Сидоровка пройдет красочный фестиваль «Мозаика культур». В парке будут работать 5 интерактивных майданов:

Музыкальный майдан - «Дуслык бизэклэре – Узоры дружбы». Это концертно-танцевальная площадка, где будет представлена праздничная программа «Главное богатство Татарстана – дружба народов» с участием национальных общин и солистов Дома дружбы народов «Родник». Все желающие смогут принять участие в конкурсах, играх, а также спеть и станцевать.

ART-майдан - «Творческий калейдоскоп». Этот майдан представляет собой выставочно-интерактивную зону, где пройдут выставки, экскурсии, пленэры. Фишкой этого майдана станут современные мастер-классы разной направленности. Каждый пришедший на этот праздник сможет изготовить что-либо своими руками и стать моделью.

PLAY-майдан - «Цветная карусель». Здесь открываются все возможности для подвижных и интерактивных игр. Аниматоры и организаторы проведут веселые игры, конкурсы, театрализованные программы. Желающие смогут принять участие в турнирах по настольным играм, сделать яркие и красочные фотосессии с аниматорами.

FOTO–майдан «Селфи – ПАТИ». Фотосессия с артистами, творческими коллективами и мультперсонажами.

СПОРТ–майдан «Адреналин». Три площадки организованы для любителей спорта. Гости смогут побывать на уроке мастера спорта Международного класса, шестикратной чемпионки мира Ларисы Котковой, на котором освоят азы тренировок на уличных спортивных тренажерах. Также будут организованы турниры по футболу и волейболу.

БАТУТ–майдан . Для детей младшего и среднего возраста будет организована работа каруселей, батутов, ярких, красочных и веселых аттракционов.

Также в парке в течение всего праздничного мероприятия будут работать торговые точки.

С 13:00 до 14:00 часов там же, в парке Сидоровский, развернётся Aвто-Карнавал «УРАМFEST».