В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

30 августа в парке поселка Сидоровка пройдет красочный фестиваль «Мозаика культур». В парке будут работать 5 интерактивных майданов:
Музыкальный майдан - «Дуслык бизэклэре – Узоры дружбы». Это концертно-танцевальная площадка, где будет представлена праздничная программа «Главное богатство Татарстана – дружба народов» с участием национальных общин и солистов Дома дружбы народов «Родник». Все желающие смогут принять участие в конкурсах, играх, а также спеть и станцевать.
ART-майдан - «Творческий калейдоскоп». Этот майдан представляет собой выставочно-интерактивную зону, где пройдут выставки, экскурсии, пленэры. Фишкой этого майдана станут современные мастер-классы разной направленности. Каждый пришедший на этот праздник сможет изготовить что-либо своими руками и стать моделью.
PLAY-майдан - «Цветная карусель». Здесь открываются все возможности для подвижных и интерактивных игр. Аниматоры и организаторы проведут веселые игры, конкурсы, театрализованные программы. Желающие смогут принять участие в турнирах по настольным играм, сделать яркие и красочные фотосессии с аниматорами.
FOTO–майдан «Селфи – ПАТИ». Фотосессия с артистами, творческими коллективами и мультперсонажами.
СПОРТ–майдан «Адреналин». Три площадки организованы для любителей спорта. Гости смогут побывать на уроке мастера спорта Международного класса, шестикратной чемпионки мира Ларисы Котковой, на котором освоят азы тренировок на уличных спортивных тренажерах. Также будут организованы турниры по футболу и волейболу.
БАТУТ–майдан . Для детей младшего и среднего возраста будет организована работа каруселей, батутов, ярких, красочных и веселых аттракционов.
Также в парке в течение всего праздничного мероприятия будут работать торговые точки.
С 13:00 до 14:00 часов там же, в парке Сидоровский, развернётся Aвто-Карнавал «УРАМFEST».
Комментарии посетителей
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
А господин Зубарев владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о...
Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы...
как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...
Посмотрел видео -жесть: Сколько жира в колене этой женщины! Не надо брать таких на операцию. Разожрутся, как...
456 - му Не учел, что нормального общения токое г... собачье как ты не понимаешь... Повторю свой вопрос на...
Вывод: надо полагать, можно устраивать в таких местах хоть клозет, хоть филиал дома терпимости?
Ишь вы! Так вот вам и выложить, что такое УКУ! Есть вещи, которые должны знать не все... вам вот совсем не...
ок. куда приехать и во сколько ?
Приезжай, я тебе бесплатно, даром сделаю несколько операций. Тебе даже на анестезиолога тратиться не...
скептику - какие 10 тысяч ??? только анестезиолога надо будет отблагодарить перед операцией тысяч так от 3 ,...
Да, это точно - это просто обязанность херурга, причем святая, получать 140 000 рублей (надеюсь - в месяц? не в...
Большинство родителей сотрудничают со школой, не назначают себя начальником класса, не рвутся собирать...
Этот “Пешеходный переход” очень опасен! Надо срочно обеспечить безопасность пешеходов - строить над этом...
полностью присоединяюсь к Камилле
Вы сами ничего не делаете, а если другие родители берутся для всех делать, вечно недовольны. То тетради не по...
Здоровья девочке, а ее родным терпения - она обязательно поправится. Врачам отдельное спасибо! Как бы их не...
Кому какое дело, как врачей благодарят. Не из вашего кармана же. В среднем хирург сегодня получает 40000 рублей,...