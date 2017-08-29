В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

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Сегодня в новостях:
29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.

29 августа в 11:29
В России может появиться новый праздник — День отца
В России может появиться новый праздник — День отца

Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации президента РФ.

29 августа в 10:42
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»

Гостей ждут танцевальные мастер-классы и баттлы, интерактивные площадки, мыльное шоу, театральные перформансы, интерактивная зона научно-технического творчества.

29 августа в 10:35
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)

На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.

29 августа в 10:24
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

К концу августа число заболевших в этой стране превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.

29 августа в 09:45
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев

К 50-летию города на фасадах двух домов появились портреты выдающихся ученых-химиков.

29 августа в 09:07
Кольцо может стать приоритетной дорогой
Кольцо может стать приоритетной дорогой

В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением.
29 августа в 08:45
В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль
В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

Местных жителей ждут 5 мини-майданов: концертно-танцевальная площадка, выставочно-интерактивную зона с экскурсиями и пленэрами, а так же игровой, спортивный и фото-майданы.

29 августа в 08:27
Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»
Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

Всего госкорпорация выставила на аукцион 445 наименований, среди которых тележки для перевозки денег, сейфы, телевизоры, сортировщики банкнот.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа, 2017г.
29 августа 2017г. 12:14

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:45
Рубрика: Вечерка On-Line

В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

30 августа в парке поселка Сидоровка пройдет красочный фестиваль «Мозаика культур». В парке будут работать 5 интерактивных майданов: 

Музыкальный майдан - «Дуслык бизэклэре – Узоры дружбы». Это концертно-танцевальная площадка, где будет представлена праздничная программа «Главное богатство Татарстана – дружба народов» с участием национальных общин и солистов Дома дружбы народов «Родник». Все желающие смогут принять участие в конкурсах, играх, а также спеть и станцевать. 

ART-майдан - «Творческий калейдоскоп». Этот майдан представляет собой выставочно-интерактивную зону, где пройдут выставки, экскурсии, пленэры. Фишкой этого майдана станут современные мастер-классы разной направленности. Каждый пришедший на этот праздник сможет изготовить что-либо своими руками и стать моделью. 

PLAY-майдан - «Цветная карусель». Здесь открываются все возможности для подвижных и интерактивных игр. Аниматоры и организаторы проведут веселые игры, конкурсы, театрализованные программы. Желающие смогут принять участие в турнирах по настольным играм, сделать яркие и красочные фотосессии с аниматорами. 

FOTO–майдан  «Селфи – ПАТИ». Фотосессия с артистами, творческими коллективами и мультперсонажами. 

СПОРТ–майдан «Адреналин». Три площадки организованы для любителей спорта. Гости смогут побывать на уроке мастера спорта Международного класса, шестикратной чемпионки мира Ларисы Котковой, на котором освоят азы тренировок на уличных спортивных тренажерах. Также будут организованы турниры по футболу и волейболу. 

БАТУТ–майдан . Для детей младшего и среднего возраста будет организована работа каруселей, батутов, ярких, красочных и веселых аттракционов. 

Также в парке в течение всего праздничного мероприятия будут работать торговые точки. 

С 13:00 до 14:00 часов там же, в парке Сидоровский, развернётся Aвто-Карнавал «УРАМFEST».

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