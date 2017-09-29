В представительство Татарстана в Екатеринбурге поступил анонимный звонок о минировании. Об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург».
По данным портала Znak.com, сегодня из-за звонков эвакуируют администрацию губернатора Свердловской области, правительство региона, министерство строительства, министерство образования и науки, отделение пенсионного фонда.
«Везде схема одинакова — это роботизированный звонок, сообщающий, что „через 40 минут здание взорвется“», — отмечает портал Ura.ru.
С 10 сентября многие российские города накрыла волна звонков о минировании зданий. Сообщения о бомбах пока ни разу не подтверждались, однако из-за возможной угрозы были эвакуированы тысячи человек. 17 сентября в Казани злоумышленники «заминировали» ТЦ «Кольцо», «Южный», «Миллениум Мебель» и еще ряд торговых центров и отелей города. 19 сентября на 6 минут был эвакуирован «Парк Хаус»: в самом казанском ТЦ указали на учебный характер тревоги, однако сотрудники полиции о готовящейся эвакуации оказались не оповещены. 22 сентября на 40 минут эвакуировали «Мегу».
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