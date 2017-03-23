В прокат вышел фильм про зомби-апокалипсис в Татарстане (ВИДЕО)

Россия охвачена мутацией неизвестного вируса «Вирион», превращающего людей в бешеных зомби. Молодая девушка, ее брат подросток и их случайный попутчик покидают зараженную Казань в поисках безопасного места. Бензин на нуле, впереди пустынная дорога и толпы заразных. На что пойдут эти люди во имя выживания?

Это краткое содержание, опубликованное на портале "Выбирай" к полнометражному фильму ужасов, снятому казанскими режиссерами Алиной Галимуллиной и Тимуром Романовым. Съемки длились полтора году и обошлись в 3000 долларов, которые были собраны на краудфандинговой площадке.



23 марта состоится премьера в казанском кинотеатре "Мир". Фильм получил прокатное удостоверение, планируется, что его покажут и в других казанских кинотеатрах. Дойдет ли картина до других городов республики и выйдет ли во всероссийский прокат - не известно.



