В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

31 августа в прокуратуре Республики Татарстан состоится встреча и.о. прокурора республики Сергея Старостина с первоклассниками. Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.

Ожидается, что на встречу приедут свыше 50 первоклассников из разных районов республики. "Их ждут занимательная беседа с сотрудниками прокуратуры, экскурсия по музею прокуратуры республики, традиционное чаепитие и, конечно, подарки – набор школьных принадлежностей" - говорится в сообщении.