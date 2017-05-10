В птицекомплексе «Лаишевский» сожгут все поголовье в 450 тысяч кур

Во Всероссийском научно-исследовательском центре охраны здоровья животных (Владимир) подтвердили птичий грипп, выявленный в ООО "Птицекомплекс "Лаишевский" татарстанскими ветеринарами. Об этом сообщили сегодня «Вечерней Казани» в Управлении ветеринарии Кабмина РТ.

Сегодня же утром на лаишевском предприятии начали сжигать поголовье кур. Известно, что в птицекомплексе содержится 450 тыс. голов птицы. С 1 мая 2017 года ООО реализовало около 1 млн яиц, из них около половины на территории Казани. На других птицефабриках Татарстана, где уже прошли проверки, введут карантин, однако продажи мяса и яиц ограничивать не будут.

Напомним, геном вируса гриппа А был выявлен специалистами Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории 7 мая. В связи с этим главам районов республики было рекомендовано ограничить продажу лаишевских кур и яиц.