В рейтинге свободы слова Россию обогнали африканские страны

В 2016 году Россия вновь заняла 148-е место во всемирном рейтинге свободы СМИ, составленном организацией «Репортеры без границ». Ее обошли такие страны, как Нигерия (на 26 пунктов), Никарагуа (на 56 пунктов) и Намибия (на 124 пункта). Составители рейтинга отметили «продолжение усиления государственного контроля за независимыми российскими СМИ».
В Независимом профсоюзе журналистов и работников СМИ отмечают, что проблемы связаны не только с государством, но и с нежеланием журналистов бороться за свои права. В минкомсвязи заявили, что уровень свободы СМИ их «абсолютно устраивает», пишет «Коммерсантъ».
Однако демократические страны тоже теряют позиции: США (43-е место, -2), Великобритания (40-е место, -2), Новая Зеландия (13-е место, -8). «Одержимость слежкой и нарушение конфиденциальности источников резко толкают эти страны вниз.
Приход к власти Дональда Трампа в США и кампания „Брексита“ в Великобритании значительно усилили нападки на СМИ. Они привели мир в эпоху постправды, дезинформации и ложных новостей. Повсюду, где модель авторитарных „сильных личностей“ одерживает триумф, свобода прессы сдает свои позиции», — отмечают «Репортеры без границ».
Аналитики оценивают 180 стран по таким критериям, как наличие цензуры, возможность оппозиции высказывать свою точку зрения через СМИ, количество убийств и нападений на журналистов. Лидером рейтинга стала Норвегия, аутсайдером — Северная Корея.
«Репортеры без границ» пришли к выводу, что угроз свободе прессы, подобных сегодняшней, «еще никогда не существовало». За пять лет «эталонный индекс» рейтинга снизился на 14%. Ухудшение ситуации отмечается в двух третях стран.
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