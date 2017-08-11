В рейтинге Татарстана Челны отметили за высокое качество образования

По итогам рейтингования деятельности муниципальных образований РТ с количеством обучающихся свыше 8000 человек «За высокое качество и эффективность воспитательной работы по итогам 2016/2017 года» город Набережные Челны был награжден дипломом первой степени.

Автоград так же получил диплом второй степени «За высокое качество образования 2016/2017 учебного года», сообщает пресс-служба мэрии.