В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

Сотрудники центра матпомощи объясняют, что количество часов приема сократилось для того, чтобы специалисты успели обрабатывать электронные заявки. Специалисты просят обратить внимание на изменение графика работы - теперь в среду и четверг с 13:00 до 17:00 горожане не смогут обращаться со своими вопросами.

- Большая просьба к гражданам, чтобы они обращались через портал госуслуг и подавали заявки на следующие меры социальной поддержки в электронном виде: пособие до 16 лет, компенсация за детский сад, льготы по многодетности, ежемесячные денежные выплаты. На очереди осталась субсидия по малообеспеченности и субсидия на централизованное отопление, субсидия-льгота по инвалидности, - цитирует пресс-служба исполкома заведующую центром материальной помощи №1 Елену Крошечкину.