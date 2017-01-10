В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

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11 января в 15:56
ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана
ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана

Накануне, неустановленный водитель наехал на 89-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

11 января в 13:53
С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев
С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев

Первый случай гриппа был зарегистрирован 20 декабря 2016 года.  С 1 по 8 января специалисты «Станции скорой медицинской помощи» выполнили 7621 вызов.

11 января в 12:47
Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”
Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”

C 18 января по 15 февраля в Историко-краеведческом музее пройдет международная фотовыставка, где собраны 100 лучших работ из Индонезии, Филиппин, Кубы, ЮАР, Каймановых островов.

11 января в 12:33
Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем
Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев назвали причины авиакатастрофы. К трагедии привела ошибка второго пилота и перегруженность самолета.
11 января в 12:12
Медведев поручил спасти одного из виновников краха Татфондбанка - банк «Пересвет»
Медведев поручил спасти одного из виновников краха Татфондбанка - банк «Пересвет»

Это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам. Основным акционером  Татфондбанка является “Новая нефтехимия”.

11 января в 11:58
УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах
УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах

В конце декабря активисты провели рейды и нашли пивные магазины рядом с гимназией, с использованием героев детских мультфильмов на вывесках.

11 января в 11:03
Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»
Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»

А вот еще два российских «КАМАЗа» уже вряд ли как-то могут вмешаться в борьбу за места в верхних строчках таблицы.

11 января в 10:48
В Челнах в ДТП по вине пьяного водителя погибла его жена
В Челнах в ДТП по вине пьяного водителя погибла его жена

Согласно данным очевидцев этого ДТП, на машине были номера Ярославской области.

11 января в 10:30
В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы
В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

Количество часов приема сократилось для того, чтобы специалисты успели обрабатывать электронные заявки.

10 января в 17:18
В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика
В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре “Омега”.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
11 января 2017г. 16:15

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в 10:30
Рубрика: Вечерка On-Line

В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

Сотрудники центра матпомощи объясняют, что количество часов приема сократилось для того, чтобы специалисты успели обрабатывать электронные заявки. Специалисты просят обратить внимание на изменение графика работы - теперь в среду и четверг с 13:00 до 17:00 горожане не смогут обращаться со своими вопросами. 

- Большая просьба к гражданам, чтобы они обращались через портал госуслуг и подавали заявки на следующие меры социальной поддержки в электронном виде: пособие до 16 лет, компенсация за детский сад, льготы по многодетности, ежемесячные денежные выплаты. На очереди осталась субсидия по малообеспеченности и субсидия на централизованное отопление, субсидия-льгота по инвалидности, - цитирует пресс-служба исполкома заведующую центром материальной помощи №1 Елену Крошечкину.

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