В РФ хотят исключить из ПДД знаки, запрещающие стоянку и остановку

Верховный суд (ВС) рассмотрит иск с требованием исключить из Правил дорожного движения знаков 3.27 «Остановка запрещена» (так называемый крест) и 3.28 «Стоянка запрещена». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что иск подал партнер юридической компании «ФБК Право» Александр Ермоленко.
- Автор иска считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами, в итоге региональные власти устанавливают знаки по своему усмотрению, чем нарушают права автовладельцев, - говорится в сообщении.
Так, по мнению экспертов, иск является абсолютно закономерным началом противодействия со стороны общества.
- Верховный суд должен не запретить знаки, а разъяснить отдельные полномочия органов власти по регулированию движения, - считает эксперт по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева.
Напомним, ПДД содержит перечень мест, где запрещена остановка и стоянка. К примеру, остановка запрещена на тротуарах, трамвайных путях, в тоннелях. А запрет стоянки установлен вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога», и ближе 50 м к железнодорожным переездам. Кроме того, стоянка и остановка запрещены правилами там, где установлены соответствующие знаки.
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