В РФ минимальная цена бутылки водки возрастет до 205 рублей

Минимальная розничная стоимость полулитровой бутылки водки будет повышена до 205 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

В ведомстве подчеркнули, что рост цены не увеличит теневой рынок алкоголя в России. В настоящее время минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра составляет 190 рублей.

Ее увеличение 24 марта поддержал Минпромторг. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, предложения заинтересованных ведомств относительно минимальной цены на горячительный напиток отличаются несущественно.

22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевых суррогатов.