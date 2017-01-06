В РФ влюбленные подростки намеренно отравились таблетками

В Свердловской области в Пышминском районе погибли двое подростков. 17-летний Павел Т. и 18-летняя Анастасия М. По предварительным данным, влюблённые намеренно отравились таблетками, сообщает Лайф.
— Паша с Настей начали встречаться в конце лета, — рассказал близкий друг погибшего. — Но Пашины родители были против их отношений.
По словам источника, причиной этому были суицидальные настроения и попытки самоубийства, которые не раз совершала девушка.
— В ноябре её с сильным отравлением антидепрессантами привезли в токсикоцентр, тогда Настю еле откачали, — продолжает знакомый. — А уже в конце декабря в больницу она попала вместе с Пашей: влюблённые наглотались анальгина.
По злой иронии судьбы родители Павла работают как раз в реанимации местной больницы.
Подростков отпустили на Новый год домой, однако они решили сбежать, а спустя три дня их в лесу возле деревни обнаружил охотник. Влюблённая пара была уже мертва. По словам знакомых, Павел оставил записку, в которой говорилось об их неземной любви.
О погибшем известно, что он был талантливым музыкантом.
— Мог сыграть на любом инструменте, но больше всего любил гитару, — вспоминает его приятель. — Играл на ней очень круто.
Девушка в этом году закончила школу и поступила в университет.
Что толкнуло молодых людей на такой отчаянный шаг, сейчас предстоит разобраться следователям.
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