В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

|27 октября в 15:33
Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.
|27 октября в 12:50
Прокуратура опровергла эту информацию. Никто из студентов к административной ответственности не привлекался
|27 октября в 11:26
Водитель легковушки отвлекся от дороги на обгоняющий его автомобиль и врезался в грузовик, который шел впереди
|27 октября в 10:47
Если в начале 2000-х годов инфицировались в большинстве своем молодые люди 15 – 20 лет, то теперь статистика кардинально поменялась.
|27 октября в 09:29
Паспорт болельщика вместе с билетом на матч дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.
|27 октября в 08:47
Чаще всего люди звонили по поводу дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка. Число таких сообщений от общего количества - 51%.
|27 октября в 08:27
Тело ребенка было найдено в яме, вырытой под бассейн. По предварительным данным, ребенок захлебнулся грунтовыми водами, он был найден на глубине полтора метра.
|27 октября в 08:16
Теперь обучение в двух классах будет проходить с углубленным изучением технических направлений.
|27 октября в 08:12
«Твори добро» даст возможность детям, которые участвуют в жизни «КидСпейса», менять местную квазивалюту на настоящий билет для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
|26 октября в 14:49
Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.
Комментарии посетителей
Очень похоже на конец 1917-начало 1918 гг., когда в стране было двоевластие - царского правительства и Советов....
Для ГОСТя 27.10.2017 09:50 Да, конечно не по барабану. Еще раз повторю - умный, хороший человек везде устроится. Вот,...
Для ГОСТя 27.10.2017 09:50 Да, конечно не по барабану. Еще раз повторю - умный, хороший человек везде устроится. Вот,...
Я считаю что вопрос поднят правильно,Я не против татарского языка,но в некоторых школах доходит до абсурда...
А чем думаешь-то? Не заметил, что они специально учат своих детей НЕ в обычной школе, НЕ в татарской гимназии,...
Браво, Леон. И Магомаев прав, и ты прав! Можно формально изучать язык и не знать, а можно не изучать, но...
Ну и делааааа... Невероятно. Но вообще-то, думаю, ученики и родители этих учеников возмущены тем, что у них так...
“Клоп покусал все, что хотел в семейниках”. А можно фото в студию? Если серьезно, клопы практически не...
Хочу поделиться одной цитатой. Это пара абзацев из очерка Муслима Магомаева «Живут во мне воспоминания». ***...
“Как известно, школа школе рознь, и учебные программы в разных учебных заведениях могут сильно отличаться...
Почему “никто не думает”? В российском законодательстве как раз с этим все в порядке, согласно ему граждане...
“Так же все профукают на пивасы, конский ржач с семками под окнами да холивары в интернетах”...не надо по своим...
A теперь вы почитайте “Закон о образовании” и изучите “примерные варианты учебных планов по ФГОС”. Если вы это...
Вы меня извините, но с логикой у Вас совсем плохо...
Это ещё вопрос кто “умылся”? Умылись как раз подобные вам, которые чисто школьный вопрос пытаются перенести в...
Русские, татары... но никто не думает о марийцах, мордвинах, удмуртах, чувашах, они как будут учить третий язык...
у каждого свои проблемы, у кого-то со здоровьем, у кого-то с работой, с женой, с плохими детьми, с...
Как будто все проблемы в стране и в регионе от изучения татарского. Успешность человека в Этой стране мало...
Путин хороший оратор, говорит всегда без бумажек (кроме переговоров, конечно, когда выступления пишут целые...
мне пофиг-я все равно против Путина буду голосовать,какой это президент- ни а ,ни б,