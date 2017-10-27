В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

В Москве задержан мужчина, который убил и провернул через мясорубку двух девушек, сообщает «МК».

По информации издания, жертвами 31-летнего мужчины стали две жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними. Затем мужчина расчленил трупы и провернул их через мясорубку.

После инцидента в Сети на сайте знакомств он начал переписку с жительницей Московской области. Женщина решила лично познакомиться со своим новым другом по переписке.

Во время их совместных прогулок в одном из ТЦ мужчина и был задержан.